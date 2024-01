Juventus, i convocati in vista del match col Sassuolo

La lista dei convocati di Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Sassuolo, in programma stasera alle 20:45

Prova importante e da non fallire per la Juventus che ospita il Sassuolo per cercare di rimanere agganciata all’Inter capolista.

Dopo il successo straripante dei nerazzurri contro il Monza, la squadra di Allegri dovrà dare una risposta di carattere per dimostrare di essere all’altezza del ritmo dell’Inter. Di fronte ci sarà il Sassuolo di Dionisi che ha complicato la vita a tutte le grandi nel girone d’andata, vincendo sia con l’Inter che con la Juventus. Proprio quella brutta sconfitta di Reggio Emilia, però, ha rappresentato uno spartiacque per la stagione bianconera. Come se fosse stato un punto di fondo dal quale la squadra è riuscita a risalire compattandosi come gruppo e ritrovando certezze che ad oggi l’hanno portata ad essere l’unica vera rivale dell’Inter.

Juventus-Sassuolo: la lista dei convocati di Allegri

In vista del match contro il Sassuolo, in programma martedì 16 gennaio alle 20:45, ecco la lista dei convocati della Juventus di Massimiliano Allegri.

Nessuna sorpresa particolare rispetto ai soliti presenti. Non ci sarà Federico Gatti, così come Moise Kean. Torna a disposizione Alex Sandro e Rabiot va verso la titolarità dopo qualche problema fisico. Torna anche Federico Chiesa che sembra aver recuperato dal problema al ginocchio ma potrebbe partire dalla panchina.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

DIFENSORI: Bremer, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Cambiaso.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Miretti, Rabiot, McKennie, Kostic, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Hasa.

ATTACCANTI: Yildiz, Chiesa, Vlahovic, Iling-Junior, Milik.