Lady Rugani fa fuoco e fiamme: rosso e curve binomio assassino

Lady Rugani ha letteralmente messo in subbuglio il web: il workout di Michela Persico vi manderà fuori di testa.

Ognuno di noi ha un modello al quale fa riferimento. Lei ne ha addirittura due: uno è Antonella Clerici, nata come giornalista sportiva ma poi cimentatasi, come noto, negli ambiti più svariati. L’altro è Serena Rossi, che spazia dall’intrattenimento alla recitazione e che eccelle in tutti i contesti.

È a loro che si rifà ogni giorno Michela Persico, la splendida albinese con la passione per il calcio che sposerà, a breve, Daniele Rugani. Prima ancora di incontrare l’amore della sua vita, con il quale ha già un figlio, ha studiato Comunicazione e lingue; ancor prima di conseguire la laurea, ha iniziato a lavorare a Telelombardia, nella trasmissione sportiva Qui Studio a Voi Stadio. Poi è arrivato lo stage a TGCom24, in Mediaset, a cui ha fatto seguito un’altra esperienza di due anni a Premium Sport.

Dal punto di vista sentimentale, ha conosciuto Daniele Rugani, calciatore della Juventus e della Nazionale, nel momento in cui si è trasferita a Bergamo per potere essere più vicina a Milano, dove lavorava. Quindi, non appena hanno deciso di fare sul serio, si è spostata a Torino per poter vivere al massimo questa storia d’amore.

Lady Rugani mette in subbuglio il web: ma quanto è sexy?

“Se prima dell’incontro con Daniele le mie priorità erano professionali – ha raccontato tempo fa a Prima Bergamo – da quel momento il mio orizzonte è più ampio. Prima d’innamorarmi vivevo egocentricamente puntando dritta al raggiungimento dei miei obiettivi professionali, ora mi sforzo di rinunciare un po’ al lavoro per poter costruire un futuro, una famiglia. Sono passata dall’io al noi“.

Presto si sposeranno, Daniele e Michela, ma la data non è ancora stata resa nota. La bella Persico, però, che alle nozze vorrà certamente arrivarci più in forma che mai, si sta dando un gran bel da fare in palestra.

Nelle scorse ore, ad esempio, ha postato una serie di contenuti che la vedevano alle prese con il workout. E abbiamo avuto modo di ammirare, così facendo, il suo delizioso completino rosso fuoco, stretto quanto basta da non contenere le curve e scollato, nella parte superiore, al punto giusto. Uno spettacolo inimitabile.