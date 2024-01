Vlahovic li zittisce tutti: scambio ‘bloccato’ dopo Juventus-Sassuolo

Prestazione super di Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus è stato il protagonista assoluto della prima frazione contro il Sassuolo.

Entusiasmo alle stelle da parte dei tifosi dopo la doppietta di Dusan Vlahovic contro il Sassuolo.

Dopo questa doppietta contro il Sassuolo, torna alla mente dei tifosi la trattativa sfumata in estate con il Chelsea quando i Blues per Lukaku chiedevano in campo Dusan Vlahovic. Dopo un lungo tira e molla alla fine l’affare non s’è chiuso, per la gioia del popolo bianconera che è sempre stato dalla parte di Vlahovic che adesso sembra essere tornato in forma con la terza rete messa a segno nelle ultime tre di campionato.

Juventus: messaggi social dei tifosi

Juventini scatenati sui social e in particolar modo su X: numerosi messaggi di stima nei confronti di Dusan Vlahovic che, dopo questa doppietta, ha catturato l’attenzione dei supporter bianconeri.

E poi c'era chi voleva Lukaku al posto di #Vlahovic… — Nico ®️ #️⃣2️⃣ 🤍🖤 (@nico_r2022) January 16, 2024

Sempre detto che per #Vlahovic era un problema di testa.

Ma qualcuno….si ma Lukaku#JuventusSassuolo #JuveSassuolo — Conny M. (@ConnyM10) January 16, 2024

Miretti in una squadra che quantomeno non fa schifo mostra di esser forte.

Vlahovic se non gioca spalle alla porta é un fenomeno — Megicbocs (@megicbocsreturn) January 16, 2024