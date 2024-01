Vlahovic via con lo scambio: a Torino atterra un ex Inter

Arriva alla Juve grazie ad uno scambio pazzesco! Il mercato che lascia a bocca aperta, offrendo uno scenario assolutamente incredibile.

Ci sono ‘lanci’ di mercato che lasciano basiti. Più si avvicina il termine delle sessione invernale più le indiscrezioni ‘credibili’ aumentano mescolandosi però, inevitabilmente, con fake clamorose.

E’ l’irresistibile fascino del calciomercato dove spesso ci si concede il piacere di credere anche all’inverosimile. Anche il mercato della Juventus è stato, in più occasioni, ‘drogato’ da sopravvalutazioni eccessive riguardanti presunte trattative.

E’ il caso di quando sono stati accostati alla società bianconera profili di giocatori il cui costo del cartellino non è mai stato inferiore ai 40–50 milioni di euro. Giocatori, inoltre, ai quali poi si sarebbe dovuto assicurare un ingaggio da 6-8 milioni di euro annui.

Non passa giorno, infatti, che non venga ricordato, in tutte le maniere possibili, l’impossibilità, da parte del club bianconero, di procedere ad acquisti se prima non passa alla cassa grazie ad operazioni in uscita.

E in questo mercato della Juventus, caratterizzato da piccolissimi passi, arrivano indiscrezioni che spaccano la tifoseria bianconera. Tra entusiasmo e incredulità si ascolta e si legge perfino l’impensabile.

Arriva alla Juve grazie ad uno scambio pazzesco!

Un’autentica ‘bomba’ di mercato ci arriva direttamente da sportitalia.it. Una trattativa già intrigante che assume contorni pazzeschi se si pensa ad una trattativa dove sono nuovamente coinvolte le due più grandi rivali del calcio italiano. Dall’Inter direttamente alla Juventus!

Il protagonista della vicenda è stato uno dei grandi nomi che hanno caratterizzato la scorso mercato estivo grazie ad un clamoroso passaggio dall’Inter al Manchester United: André Onana. La sua esperienza in Premier League sta assumendo, però, i contorni dell’incubo.

Negli ultimi anni l’ambiente dei Red Devils è stato tutt’altro che tranquillo e l’ex portiere nerazzurro sembra essere stato travolto dal clima infuocato che vige da tempo all’interno di uno spogliatoio in perenne contrasto con il tecnico olandese, Erik ten Hag.

Il Manchester United intende liberarsi del suo tecnico ed insieme a ten Hag saluterebbe anche Onana, voluto fortemente dall’allenatore olandese. I Red Devils starebbero pensando di offrire il portiere camerunense alla Juventus come contropartita tecnica nell’ambito di una trattativa che porterebbe Dusan Vlahovic a Manchester, sponda United.

Il progetto del Manchester è destinato miseramente a fallire. Qualora la Juventus decidesse di cedere il suo centravanti lo farebbe soltanto per un incasso ‘cash’. Inoltre i bianconeri non possono cedere un portiere come Szczesny, che ha un ingaggio da 6,5 milioni di euro, per acquisire Onana che ne guadagna 7!