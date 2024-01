Accordo choc per la rescissione: game over Juventus

Calciomercato Juventus, accordo choc per la rescissione del contratto e nuova destinazione già ben definito. Game over per Giuntoli

Tra i tanti nomi che in queste settimane sono spuntati fuori come possibili nuovi innesti per la Juventus, ce n’è stato uno che, secondo le informazioni di mercato, aveva avuto il via libera anche da parte di Massimiliano Allegri.

Abbiamo capito in tempi non sospetti che l’allenatore livornese non ha intenzione di prendere qualcuno tanto per farlo, anzi: a lui serve un uomo da buttare subito nella mischia e che non abbia bisogno di ambientamento. In poche parole: o uno che gioca in Italia e che quindi conosce il campionato oppure un altro che forte della sua esperienza sa già come mettersi in campo e che capisce immediatamente quelle che sono le sollecitazioni dell’allenatore. E questo profilo era quello di Henderson, ex Liverpool, adesso all’Al Ettifaq, in Arabia Saudita.

Niente Henderson per la Juve, va all’Ajax

Ma non si muoverà verso Torino Henderson, almeno stando a quanto scrive The Athletic: il giocatore ha trovato un accordo per la rescissione del contratto con gli arabi ma ha deciso, anche, di andare a giocare all’Ajax, rispedendo così al mittente le avances bianconere.

Niente da fare quindi per Giuntoli, che nonostante le sue parole di facciata di ieri, sa bene che deve prendere un centrocampista per la sua Juventus in questa sessione di mercato. E adesso anche il tempo inizia a stringere.