Calciomercato Juventus, il like è galeotto: ha detto sì

Calciomercato Juventus, i bianconeri ormai hanno deciso di affondare il colpo. E spunta pure il like galeotto che dà l’indizio che tutti aspettavano

La Juve pensa al colpo a centrocampo per questa sessione di mercato ma non perde di vista le possibilità – a parametro zero – per la prossima estate. E Giuntoli, a quanto pare, un elemento nel mirino ce lo ha da un poco di tempo, tant’è che si parla di un’operazione che davvero è sulla strada giusta, anche se da qui a pensare che sia chiusa ce ne passa.

Di certo tutti i segnali portano verso un unica e sola direzione, la fumata bianca. Che ancora per quanto riguarda il colpo in mezzo al campo obbligatorio quasi per la Juve non è arrivato, ma che potrebbe arrivare ben presto per l’attacco. Tutto porta ad una conclusione davvero positiva dell’affare. E in tempi di social, dove anche il minimo segnale è da tenere in considerazione, allora ecco che spunta quel like un poco galeotto che indica come la dirigenza piemontese sia pronta a chiudere.

Felipe Anderson alla Juve, spunta il like galeotto

In un post del Corriere dello Sport apparso sui canali social, ovviamente, del giornale, è spuntato anche il “like” della sorella del giocatore brasiliano della Lazio: “Felipe Anderson alla Juve, addio Lazio” è il titolo, e c’è appunto il cuore piazzato da Juliana Gomes, che cura anche gli interessi del fratello.

Insomma, più di un semplice “errore”, ma proprio un segnale che lascia davvero poco, pochissimo spazio a tutte quelle che possono essere le interpretazioni. La Juve è pronta a chiudere per l’esterno offensivo che dovrebbe arrivare, salvo clamorosi colpi di scena che al momento non sono ipotizzabili, a parametro zero.