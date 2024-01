Silurato dalla Juventus: il Barcellona scarta il regalo e completa il reparto

La serie A ha concluso ieri l’ultimo suo turno con il successo ottenuto abbastanza in scioltezza da parte della Juventus.

Adesso inizia una fase davvero calda della stagione. In questa settimana ci saranno diversi club impegnati nella Supercoppa Italiana, tra cui l’Inter. Per i bianconeri dunque l’opportunità di prendersi, seppur momentaneamente, la vetta della classifica se riusciranno a superare il Lecce nel prossimo turno.

La Juventus di Allegri pensa dunque al campo e alla sua corsa verso un posto nella prossima Champions League, strizzando sempre l’occhio alla possibilità di lottare per lo scudetto. I tifosi sono impazienti di conoscere però gli eventuali rinforzi che potrebbero arrivare alla corte del livornese nel corso dei prossimi giorni. La priorità rimane l’arrivo di un centrocampista, con Giuntoli che sta lavorando su diverse piste. Ovviamente bisogna tenere d’occhio il bilancio e la necessità di non spendere troppo, specie se non ci saranno delle uscite.

Juventus, niente Phillips: è in pressing il Barcellona

Nel corso delle ultime settimane si sono fatti diversi nomi riguardo gli innesti da portare a Torino. Calciatori con caratteristiche diverse che comunque possono dare una mano alla Juventus nell’inseguire i propri traguardi e i propri sogni.

Tra i tanti nomi circolati c’è anche quello di Kalvin Phillips, mediano del Manchester City. Il giocatore non è una primissima scelta per Guardiola, che comunque gli ha concesso la possibilità di scendere in campo più volte. Ma il mediano è alla ricerca di continuità, sognando i prossimi Europei, e non è da escludere che in questi giorni cambi aria. Niente Juventus per lui, comunque. Come ha scritto “AS” il Barcellona si è inserito nella corsa per l’inglese, con Deco che è convinto che Phillips sia in grado di dare nuovo equilibrio alla linea mediana dei blaugrana. Occhio dunque a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni.