Calciomercato Juventus, contatti a fuoco lento: il punto sul rinnovo

Calciomercato Juventus, contatti a fuoco lento. Il mercato è in pieno fermento ma la priorità in casa Juventus al momento è un’altra.

Passano i giorni ed intanto il mercato va avanti. La Juventus, però, non si ferma così come non si arresta il piano di ‘messa in sicurezza’ della rosa bianconera da parte di Cristiano Giuntoli.

Perché, tra le priorità di casa Juventus, non vi è soltanto il nome del nuovo centrocampista tanto richiesto da Massimiliano Allegri. Al momento, la massima attenzione deve essere riversata anche nei confronti dei diversi giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Un elenco che non può che partire che da Adrien Rabiot, in questo momento forse il giocatore più importante dell’intera rosa a disposizione del tecnico livornese. Il solo pensiero che il nazionale transalpino, già adesso, potrebbe firmare con un altro club, fa correre un brivido freddo lungo la schiena dei dirigenti bianconeri. E’ la priorità assoluta.

Anche Alex Sandro ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno ma la sua situazione, in questo caso, è esattamente opposta rispetto a quella di Rabiot. Riguardo al terzino brasiliano la Juventus non ha alcuna intenzione di prolungare, anzi non vede quasi l’ora di perdere il giocatore ed affrancarsi da un oneroso ingaggio da 6,5 milioni di euro netti.

Calciomercato Juventus contatti a fuoco lento

C’è un terzo giocatore che vede pericolosamente avvicinarsi la scadenza del suo contratto. E’ Daniele Rugani, scadenza contrattuale 30 giugno 2024.

I contatti per il rinnovo di Rugani procedono a fuoco lento. Entrambe le parti sembrano desiderose di proseguire insieme anche se le condizioni economiche potrebbero sostanzialmente cambiare. Il contratto in essere di Rugani presenta un ingaggio da 3 milioni di euro netti.

Decisamente troppo per le casse della Juventus, intenta anche ad abbassare sostanzialmente il monte ingaggi. Per Adrien Rabiot la Juventus è disposta anche ad aumentare il già consistente ingaggio, mentre per Alex Sandro vi saranno i saluti a giugno.

Daniele Rugani potrebbe rimanere alla Juventus solo nel caso accettasse un’importante decurtazione del suo attuale stipendio. Pertanto, nella testa di Giuntoli, non vi è solo il nome del nuovo rinforzo della Juventus, ma tanto altro.