Inverno non ti temo: uragano di like per Erjona in bikini

Erjona Sulejmani in bikini nel bel mezzo dell’inverno: la foto spaziale ha fatto sognare a occhi aperti i suoi follower.

Una delle più ambite. Una delle più belle di tutti i tempi. Un uragano di curve, di bellezza, di “segreti”. Già, perché lei, a differenza di altre, il sacco non lo ha mai vuotato. Non ha mai fatto nomi e non ha mai confessato, di conseguenza, chi fosse il famosissimo calciatore che per tanto tempo le ha fatto il filo.

Qualche idea il popolo del gossip se la sarà pure fatta, magari, ma non saprà mai se corrisponda al vero oppure no. Sta di fatto, indipendentemente da tutto, che Erjona Sulejmani continua ad essere una delle donne più desiderate di tutti i tempi. Non che la cosa ci sorprenda, intendiamoci. Sa bene, la modella ed ex compagna di Blerim Dzemaili, come tenere alta l’attenzione e come fare in modo che i riflettori continuino ad essere puntati su di lei.

E così, ogni giorno, tira fuori dal cilindro una sorpresa nuova. Un modo per stupire i suoi follower e per farli sognare, attraverso i contenuti che abitualmente posta sui social network, ad occhi aperti. Cosa che ha fatto, guarda caso, proprio qualche ora fa, quando ha fatto irruzione su Instagram con una storia da rimanerci secchi.

Erjona Sulejmani cala l’asso: décolleté a tutto schermo

La splendida Erjona, che conta 550mila follower circa, non sembra temere neanche un po’ l’inverno. Tant’è che, nel contenuto in questione, indossa qualcosa di estremamente estivo. Un bikini, il che ci lascia intuire che probabilmente si trovi nell’altro emisfero o, comunque, in un luogo molto caldo.

Il selfie è stato scattato molto da vicino e questo significa che si vede praticamente tutto. Incluso il suo décolleté di fuoco, sì, la sua arma segreta, quella che sfodera ogni volta che se ne presenta l’occasione. E quando lo fa, manco a dirlo, la tempesta di like è assicurata in men che non si dica.