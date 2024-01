Calciomercato: asta per Gudmundsson, la Juve ha deciso

Aggiornamenti di calciomercato riguardo Albert Gudmundsson: ecco la decisione della Juventus riguardo l’interesse per l’islandese.

La Juventus parteciperà all’asta per Albert Gudmundsson del Genoa? Protagonista assoluto di questa prima parte di stagione, il calciatore sta trascinando il grifone verso la salvezza. Numeri incredibili per il trequartista che all’occorrenza può giocare anche come seconda punta, attaccante. Ciò gli è valso l’interesse da parte di numerosi club, italiani e stranieri. Ecco la decisione della Juventus riguardo l’acquisto del calciatore.

Calciomercato Genoa: quale futuro per Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson continua a stupire e il suo rendimento al Genoa ha richiamato l’attenzione delle big, calciomercato Milan compreso. Fra i club italiani i due più attivi finora sono stati Inter e Juventus ma come riportato da Sportmediaset anche il rossoneri sempre con più insistenza lo stanno mettendo in cima alla lista dei propri obiettivi. Il Genoa non farà sconti e su di lui ha in programma di realizzare una grossa plusvalenza: base d’asta 25 milioni.