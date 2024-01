Abbondante nevicata: UFFICIALE, match rinviato

Gara rinviata a causa della forte nevicata che s’è abbattuta sulla città. Ecco le ultimissime riguardo questa situazione con la decisione della Lega di spostare il match.

Clima surreale, ieri sera, allo stato La Romerada di Saragozza. La partita trai padroni di casa e l’Andorra è stata spostata a causa della forte nevicata che s’è abbattuta sulla città spagnola. Per sgomberare la neve, non è servito l’intervento del trattore e di altri mezzi. Gli addetti al campo hanno provato a spalare quanto più possibile la neve ma non c’è stato modo di risolvere la situazione. Le immagini, dell’intervento da parte del personale che ha provato a a togliere la neve, hanno fatto il giro del web con le due tifoseria che non hanno potuto assistere alla gara. Il direttore di gara ha provato di tutto per non spostare la partita. I club sui social hanno aggiornato riguardo lo stato del campo. Le condizioni metereologiche non hanno favorito il regolare svolgimento del match con l’arbitro che, una volta appurata l’impraticabilità del campo, ha deciso di rinviare la partita valida per la Segunda División (Serie B spagnola). Il Saragozza è attualmente al 14esimo posto in classifica con 29 punti mentre l’Andorra è quartultima a quota 23. Adesso si attende la decisione ufficiale da parte della Lega riguardo la data in cui si dovrà disputare nuovamente il match, importante per la classifica delle due squadre.