Calciomercato Juventus, Napoli insaziabile: Giuntoli lo ha mollato

Calciomercato Juventus, dopo Popovic il Napoli sembra essere insaziabile: presentata l’offerta al giocatore. Si lavora sulla formula

Il Napoli non molla, forse De Laurentiis vuole farsi perdonare qualche errore di troppo in questo avvio di stagione. E allora ecco che nel mercato di gennaio gli azzurri sembrano essere scatenati. Dopo Mazzocchi e Popovic – che andrà al Frosinone – la dirigenza campana vuole un altro colpo.

Il profilo del giocatore era stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane. Si parlava di una possibile operazione da avviare con buone possibilità che potesse andare a buon fine. Ma le cose sono cambiate, visto che Giuntoli ha messo in standby la situazione. Una decisione che avrebbe convinto il Napoli a fare il passo, presentando un’offerta al giocatore per l’ingaggio. Qualora lo stesso accettasse allora poi si passerà al club.

Calciomercato Juventus, il Napoli accelera per Mangala

Il nome è quello di Mangala, centrocampista del Nottingham Forest e della nazionale belga che il Napoli sta seguendo in maniera assai importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, qualora il club azzurro trovasse l’accordo con il giocatore, poi arriverebbe il momento di lavorare sulla formula dell’operazione.

Si lavora al prestito con diritto di riscatto e in caso questo non ci fosse allora il Napoli potrebbe pagare un conguaglio. Il centrocampista inoltre avrebbe dato la priorità all’Italia – su di lui c’era anche il Rennes – e il Napoli ovviamente adesso è un passo avanti, se non qualcosa in più, rispetto alla Juventus.