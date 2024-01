Calciomercato Juventus, Samardzic all’ultimo secondo: capolavoro Giuntoli

Arrivano dei nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al possibile arrivo alla Juventus di Samardzic.

Ci sono delle importanti novità di calciomercato relativi alla cessione di Moise Kean, sempre più vicino al trasferimento all’Atletico Madrid: con l’addio dell’attaccante, la Juventus può tornare a farsi sotto con l’Udinese per l’acquisto del centrocampista serbo Samardzic.

La dirigenza nelle ultime settimane ha lavorato per piazzare Moise Kean, sia per dargli maggiore minutaggio che per alleggerirsi di un ingaggio oneroso, circa 2 milioni di euro lordi da qui a giugno. La svolta sembra essere arrivata con il calciatore che è sempre più vicino all’addio dai bianconeri e dalla Serie A.

Calciomercato Juventus: addio Kean, c’è ancora speranza per Samardzic

Secondo le ultime notizie di mercato Juventus, c’è il pressing da parte dell’Atletico Madrid che è pronto a chiudere questo affare e a prendere Moise Kean dalla Juventus con la formula del prestito oneroso. Da questa trattativa, dunque, potrebbero arrivare nuovi soldi per la Juventus che potrebbe sfruttarli per chiudere, negli ultimi giorni di calciomercato, la trattativa con l’Udinese per l’arrivo alla Juventus di Lazar Samardzic.

La prossima settimana sarà quella giusta per l’arrivo a Torino di Tiago Djalò. Il difensore portoghese arriva a titolo definitivo dal Lille e si unirà alla compagine bianconera. Reduce da un infortunio, il calciatore deve ancora recuperare ma avrà la possibilità di ambientarsi – in questi mesi – alla Continassa. Intanto, sull’agenda di Giuntoli c’è sempre il nome di Samardzic. Il calciatore serbo ha un accordo con la Juventus per la prossima stagione. E’ tutto definito per il suo trasferimento, serve solo l’accordo con l’Udinese che chiede almeno 25 milioni per la sua partenza. I friulani per il momento non hanno aperto al prestito del calciatore: la sensazione – come riportato anche da calciomercato.it – è che la famiglia Pozzo possa decidere alla fine di concedere lo sconto alla Juventus dando Samardzic in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra superiore ai 25 milioni. C’è ancora speranza, dunque, per chiudere questa trattativa di calciomercato che può andare in porto negli ultimi giorni di gennaio 2024 con la società che può mettere a disposizione di Max Allegri il profilo perfetto del centrocampista tanto richiesto dall’allenatore.