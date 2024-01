Monete di cioccolato in campo: match sospeso

Un weekend calcistico dove purtroppo non si possono esaltare solo le gesta dei grandi campioni ma si parla anche di altri episodi.

In serie A purtroppo, notizia di appena qualche minuto fa, è stata sospesa la partita di campionato tra Udinese e Milan. Il motivo? Cori razzisti nei confronti del portiere rossonero Maignan, che ha lasciato la sua porta dirigendosi verso gli spogliatoi prima di rientrare in campo dopo qualche minuto. Un episodio sicuramente da condannare.

Anche in Bundesliga una partita oggi è stata sospesa. Nessun episodio di razzismo in questo caso ma una protesta da parte dei tifosi che intendono far sentire la loro voce riguardo una decisione che è stata presa dalla DFL, la lega calcio tedesca. Entriamo nel merito della vicenda.

Protesta dei tifosi tedeschi contro l’ingresso degli investitori stranieri

Oggi sono scese in campo Colonia e Borussia Dortmund, partita che è stata posticipata da parte dell’arbitro perché i tifosi di casa hanno lanciato sul terreno di gioco centinaia e centinaia di monete di cioccolato, costringendo gli addetti ad una rapida pulizia per permettere la ripresa delle ostilità nel minor tempo possibile.

⚽Kick-off between FC Koln and Borussia Dortmund delayed as fans throw chocolate coins on the pitch in protest 🤯 pic.twitter.com/3u2oXGlWhw — Olufemi. (@OlufemiOloruns1) January 20, 2024

I tifosi hanno optato per questa protesta per contestare il possibile ingresso di investitori stranieri nel campionato tedesco. Stessa cosa era avvenuta soltanto qualche settimana fa nella sfida tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema, con i tifosi di casa che avevano protestato nel medesimo modo.