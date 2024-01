Napoli, caso Osimhen e rischio processo sportivo: la posizione di Giuntoli

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine per l’affare Osimhen: il presidente del Napoli De Laurentiis è accusato di falso in bilancio. Cosa rischia Cristiano Giuntoli?

All’epoca dei fatti, Giuntoli era il direttore sportivo del Napoli. Sulla trattativa con il Lille è stata aperta un’indagine a causa della valutazioni di 71,2 milioni di euro. Nell’affare, furono inseriti tre giovani della Primavera azzurra valutati ben 21 milioni e il portiere Orestis Karnezis. Una finta plusvalenze che è servita – secondo i magistrati – per mettere in ordine il bilancio del Napoli.

I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Roma, nei confronti del presidente del Napoli come apprende Repubblica. Sotto inchiesta anche altri componenti del board del club.

Il caso Osimhen sul quale si è aperto in maniera ufficiale il fronte penale può trasferirsi anche sul fronte sportivo. Chinè aveva già indagato nel 2021 ma nel 2022 il tribunale federale aveva prosciolto i protagonisti ma ora le cose potrebbero cambiare con la rievocazione per “fatti nuovi emersi” proprio come successe con la Juventus che arrivò a subire la penalizzazione.

Dal momento in cui Chinè riceverà le carte (che chiederâ formalmente nei prossimi giorni) 30 giorni per la decisione su società e dirigenti, di questi ultimi a finire sotto la lente sarebbero sicuramente De Laurentiis, la moglie, i figli e l’ad Chiavelli. Non Giuntoli che non figura nel mirino dei pm romani non avendo avuto nel Napoli poteri di firma con i contratti sottoscritti unicamente da De Laurentiis e Chiavelli.