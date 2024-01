Douglas Costa ricomincia: accordo totale, ecco il nuovo club

Accordo totale tra Douglas Costa e il suo nuovo club: il brasiliano torna nel calcio europeo e riparte dalla Turchia

Nuova svolta nella carriera di Douglas Costa che dopo le parentesi in Brasile e negli Stati Uniti, è pronto a tornare nel calcio europeo.

Il Samsunspor ha raggiunto un accordo su tutte le questioni con l’esterno brasiliano Douglas Costa, come riportato da Dha.com.tr. Di recente l’esterno brasiliano si era proposto anche alla Juventus, esplicitando la sua voglia di tornare a Torino dove si era trovato molto bene nonostante i numerosi infortuni. Adesso, però, il giocatore ha deciso di virare sulla Turchia, un campionato che sta acquisendo molto appeal negli ultimi anni. Accordo fino a giugno 2026 che adesso è totale.

Juventus, nuova avventura per Douglas Costa: riparte dalla Turchia

Dopo le complicazioni legate ad alcuni dettagli del contratto, adesso è arrivata la conferma definitiva. Manca solo l’ufficialità ma è ormai certo il trasferimento di Douglas Costa al Samsunspor.

Alla Juventus ha lasciato un poco di rimpianti, per quello che poteva essere e che invece non è stato. Lui invece di rimpianti ne ha tanti per non essere riuscito a lasciare un ricordo indelebile nel club bianconero. Ciò nonostante è riuscito a togliersi delle soddisfazioni, vincendo 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa con il club bianconero, Poi Il ritorno in Brasile, il passaggio in Mls e adesso la voglia di tornare a sentirsi un giocatore importante, nel calcio che conta. Il 33enne spera di riuscire ad avere continuità, senza limitazioni di infortuni che negli anni hanno profondamente limitato la sua carriera. In Turchia potrà confrontarsi con un campionato di grande livello, provando a far valere le sue immense qualità tecniche e fisiche.