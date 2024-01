Accordo per Douglas Costa: contratto fino al 2026

Accordo per Douglas Costa, l’ex bianconero pronto a rimettersi in gioco nel calcio che conta. Firma fino al 2026

Alla Juve ha lasciato un poco di rimpianti, per quello che poteva essere e che invece non è stato. Il ritorno in Brasile, il passaggio in Mls e adesso la voglia di tornare a sentirsi un giocatore importante, nel calcio che conta.

Douglas Costa ritorna, e va in Turchia, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano. L’esterno brasiliano è pronto a passare al Samsunspor, formazione turca. Secondo il giornalista esperto in trasferimenti, l’accordo verbale sarebbe stato trovato fino al 30giugno del 2026: quindi il brasiliano è riuscito a strappare due anni e mezzo di contratto. Adesso mancano solamente gli ultimi dettagli, normale, prima delle firme e dell’ufficialità dell’affare.