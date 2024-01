Il Bayern Monaco fa svoltare la Juventus: colpo last minute, svelata la formula

Protagonisti di diversi affare nelle ultime sessioni di calciomercato, Bayern Monaco e Juventus potrebbe nuovamente incrociare le loro strade.

Dopo aver praticamente definito in tutti i suoi aspetti la trattativa per Tiago Djalo, la Juventus si appresta a chiudere anche l’affare con l’Atletico Madrid per la cessione di Moise Kean. Le sorprese, però, non sono finite qui.

Costretto a convivere con numerose assenze dall’inizio della stagione, il centrocampo è uno dei reparti su cui si sta focalizzando il lavoro di Cristiano Giuntoli. Le idee di sicuro non mancano, anche se per il momento le piste che portano agli obiettivi principali della Juventus (Koopmeiners e Samardzic su tutti) sembrano essere piuttosto difficili da percorrere, almeno a gennaio. A lungo accostato alla “Vecchia Signora” soprattutto nei primi giorni della finestra invernale, Hojbjerg sembrava essere definitivamente uscito dai radar di Giuntoli.

Calciomercato, ancora viva la pista Hojbjerg-Juventus: il Bayern Monaco si defila

Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania, però, gettano una luce parzialmente diversa sul fronte Hojbjerg. Stando a quanto evidenziato da sky.de, infatti, il centrocampista danese avrebbe ormai maturato la decisione di cambiare aria per trovare una squadra che gli garantisca maggiore minutaggio.

Dal canto suo, il Tottenham aprirebbe eventualmente al prestito con obbligo di riscatto, nel caso in cui non ci fossero le premesse per imbastire la trattativa a titolo definitivo. Secco no di Levy, invece, alla formula del prestito con diritto di riscatto. La Juventus, dopo i sondaggi esplorativi effettuati in tempi non sospetti, contribuirebbe a monitorare la situazione, sebbene non abbia ancora affondato il colpo. La vera notizia, però, è che il Bayern Monaco, club al quale Hojbjerg è stato accostato a più riprese, non sarebbe intenzionato all’acquisto del centrocampista del Tottenham. Scenario in evoluzione. Staremo a vedere cosa succederà.