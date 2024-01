Lecce-Juventus probabili formazioni: Allegri ha deciso

C’è l’ostacolo Lecce sulla strada di una Juventus che vuole assolutamente prendersi il primo posto in classifica.

L’Inter non scenderà in campo in questo turno di campionato, almeno per il momento, visto che è impegnata nella Supercoppa italiana. E per i bianconeri di Massimiliano Allegri c’è l’opportunità di compiere il sorpasso in classifica sui nerazzurri se si riusciranno a conquistare i tre punti contro i salentini.

Concentrazione massima dunque da parte della Juventus per il prossimo confronto che non sarà facile, come del resto tutte le partite di serie A. Siamo in una fase molto importante del campionato e in attesa dello sconto diretto sarà bene non lasciare per strada dei punti che alla fine potrebbero rivelarsi preziosi. I tifosi però seguono con attenzione anche le vicende del calciomercato con i bianconeri che potrebbero puntellare il loro organico con l’arrivo degli elementi in grado di assicurare nuove alternative all’allenatore Allegri.

Juventus, tocca a Yildiz e Miretti

In attesa di capire quali saranno i movimenti di calciomercato, meglio però concentrarsi sul Lecce. Chi scenderà in campo? Le defezioni in casa bianconera sono importanti, soprattutto quelle di Chiesa e Rabiot. Perni titolari di Allegri, elementi dei quali non vorrebbe mai fare a meno.

In attacco la soluzione è naturale, del resto il baby Yildiz in queste ultime partite è stato impiegato con regolarità e ha sempre offerto delle prestazioni super. Più complicato sostituire Rabiot, vista la coperta corta in mezzo al campo. Al posto del francese ci sarà comunque Miretti.

Cambiaso e Kostic sono destinati a giocare sulle due corsie esterne, mentre in difesa ci saranno Gatti, Bremer e Danilo a comporre il terzetto. Il ruolo di centravanti, nemmeno a dirlo, sarà sulle spalle di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è in un momento di forma super, la Juventus si aggrapperà ai suoi gol per conquistare la vetta.