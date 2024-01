Scontri tra tifosi in autostrada prima del match di Serie A: sono venuti a contatto

La ricostruzione dettagliata fornita dalla Questura fuga ogni dubbio: ecco cosa è successo prima del match di Serie A.

Iniziato con i beceri cori razzisti riservati da alcuni tifosi dell’Udinese a Maignan, il week end di calcio in Italia è proseguito con un altro episodio tutt’altro che elogiative.

Stando a quanto riferito da Sportface, che cita fonti legate direttamente alla Questura di Firenze, ci sarebbero stati degli scontri tra i tifosi della Spal e quelli della Monza nell’area di servizio Bisenzio Ovest dell’A1. Nel territorio di Firenze, le due tifoserie si sono incrociate mentre erano in viaggio per seguire le partite dei loro beniamini. Sebbene non si segnalano criticità importanti, ci sarebbe stato comunque uno scontro tra alcuni ultras del Monza e una trentina di tifosi della Spal. Le due frange di tifosi sarebbero venuti a contatto nell’area di servizio. La situazione di tensione, durata qualche minuto, sarebbe poi stata ridimensionata dal pronto intervento delle forze intervento, che hanno scortato i due pullman. Non si segnalano, per fortuna, conseguenze tangibili. Ad ogni modo, nel fiorentino si è materializzato un altro episodio tutt’altro che irreprensibile.