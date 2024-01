Dietrofront Juventus, firma insperata: Giuntoli ha cambiato idea

Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli sembra aver decisamente cambiato idea. Quello dei bianconeri è un dietrofront per una firma insperata

Per molto tempo, soprattutto per quello che è stato il suo scarso utilizzo nella prima parte di stagione, si è parlato di un possibile addio. Anche in questa sessione di mercato, visto che lui ha molti ammiratori e avrebbe potuto portare nelle casse bianconere un bel po’ di milioni da reinvestire.

Ma le cose adesso sono cambiate: Allegri ha deciso di dargli delle opportunità che lui sta cercando di sfruttare al massimo. E a dire il vero ci sta anche riuscendo, visto che contro la Salernitana ha pure trovato il primo gol della sua stagione, quello che ha permesso ai bianconeri di pareggiare il match prima di andare a vincerlo con il colpo di testa di Vlahovic arrivato allo scadere. Sì, stiamo parlando di Iling Junior.

Calciomercato Juventus, trattativa per il rinnovo

Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, i bianconeri hanno intavolato una trattativa per il rinnovo del contratto del giocatore inglese che è in scadenza il 30 giugno del 2025. Non sarà un’operazione semplice, viene ancora spiegato, ma adesso le trattative sono proprio in una fase importante e una soluzione potrebbe anche arrivare nello spazio di poco tempo.

I dialoghi che ci sono proseguiranno ad oltranza cercando di arrivare a quello che sarebbe un punto d’incontro importante per tutte le parti. Iling, come abbiamo scritto anche in queste colonne, è stato cercato dal Tottenham, ma la Juve non ha mai mollato la presa. Sarebbe un rinnovo decisamente importante: l’esterno ha gamba e soprattutto sembra aver incanalato anche mentalmente il binario giusto. Giuntoli lo ha capito e adesso spinge.