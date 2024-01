La rivelazione ufficiale taglia fuori la Juventus: blitz in Serie A

By

La rivelazione sulle mosse bianconere taglia fuori Giuntoli dalla corsa. Il blitz è ufficiale e potrebbe davvero arrivare in Serie A

La Juve probabilmente lo ha cercato ma dopo un poco ha deciso di mollare la presa. E il blitz in Serie A, quello del Napoli, potrebbe portare decisamente al colpo. La conferma è di quelle ufficiali, anche se per quanto riguarda questa trattativa, lui non è l’intermediario.

Ha parlato ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli Giovanni Bia, che ha il mandato da parte di Mangala di parlare con i club interessati al suo cartellino. Non per quella che riguarda appunto gli azzurri che, come confermato da lui stesso, si sono mossi direttamente con il club e con il giocatore. Ma le sue parole, ovviamente, non possono che dare uno spaccato importante su quella che è la situazione al momento.

Calciomercato Juventus, mollato Mangala

“Il Napoli ha chiamato direttamente il Nottingham Forest per questa operazione – ha detto Bia – la Juve? Non credo sia più sul giocatore. Hanno capito che non è giusto rompere nulla nello spogliatoio e Mangala avrebbe potuto rompere gli equilibri visto che è un giocatore di livello che avrebbe sicuramente giocato”.

Insomma, niente da fare almeno per il momento per Mangala, che non è più un obiettivo dei bianconeri. E chissà se davvero arriverà il centrocampista che ad Allegri servirebbe: stando alle parole di Giuntoli il mercato è chiuso. Ma staremo sicuramente a vedere.