Allegri pronto a lanciarne un altro: già deciso il dopo-Kean

Mercato chiuso, ha detto Cristiano Giuntoli qualche giorno fa. La Juve da quel che sembra in questa settimana si limiterà a mettere a punto le ultime operazioni in uscita, come ad esempio quella di Moise Kean.

L’attaccante bianconero, ormai diventato la quinta scelta dopo l’esplosione di Kenan Yildiz, ha già trovato l’accordo con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Giovedì potrebbe essere il giorno delle visite mediche nella capitale spagnola, dopodiché il giocatore cresciuto nelle giovanili della Signora si aggregherà ai Colchoneros. L’obiettivo di Kean è quello di giocare più minuti possibili da qui a fine stagione e tentare di convincere il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti a convocarlo ai prossimi campionati europei. Non sarà semplice, perché anche all’Atletico Madrid all’inizio potrebbe fare fatica a trovare spazio con la coppia, affiatatissima, formata da Griezmann e Morata. Kean si traferirà al club madrileno in prestito oneroso: i Colchoneros verseranno mezzo milione di euro nelle casse della Juventus per assicurarsi il calciatore fino a fino stagione.

Allegri pronto a lanciarne un altro, Mancini prenderà il posto di Kean

In tanti in questi giorni si chiedono se la Juve, una volta ultimata l’operazione con l’Atletico, sostituirà Kean con un altro giocatore, tornando dunque sul mercato.

La risposta è negativa: Giuntoli non mentiva quando davanti alle telecamere ha detto che la Juve non farà altri acquisti dopo quello di Tiago Djalò, ufficializzato nella giornata di ieri. Massimiliano Allegri potrebbe pescare ancora una volta dal settore giovanile oppure dalla Next Gen, come ha fatto negli ultimi tempi con Yildiz. Il quinto slot, dopo la partenza di Kean, sarà verosimilmente occupato dal classe 2004 Tommaso Mancini, uno dei giovani più interessanti, che la Juve ha prelevato lo scorso anno dal Vicenza. La conferma arriva dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese.