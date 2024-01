Calciomercato Juventus, 90 milioni per Yildiz: la comunicazione è arrivata

Calciomercato Juventus, 90milioni per Yildiz: la prima offerta sarebbe arrivata ai bianconeri. Ma c’è già una risposta

Non passano e non possono passare inosservate le sue prestazioni. Né in Italia e nemmeno all’estero. E allora ecco che iniziano ad esserci le prime voci che riguardano Kenan Yildiz, lanciato da Massimiliano Allegri in questa stagione, che in poche parole sta incantando.

Qualità tecniche da vendere, personalità: l’ex Bayern Monaco che la Juve ha preso a parametro zero ha fatto sì che i bianconeri prendessero anche la decisione di spedire Kean in prestito all’Atletico Madrid. Insomma, in poco tempo ha sparigliato le carte in mano a Massimiliano Allegri. E, come detto, qui si parla di mercato. Secondo quanto riportato a Juventibus da Antonello Angelini, c’è già il primo top club europeo che sarebbe arrivato addirittura ad offrire 90milioni di euro per il cartellino del turco.

Calciomercato Juventus, il Barcellona su Yildiz

Il club è il Barcellona, che oggettivamente non sappiamo come potrebbe sborsare tutti questi soldi per il giocatore bianconero. Ma Angelini ha detto anche che la sua fonte è la stessa che “mi ha detto che Allegri sarebbe tornato alla Juventus” quindi molto attendibile. La Juve dal proprio canto avrebbe dato già una risposta.

Un rifiuto netto da parte dei bianconeri nei confronti dei catalani che hanno messo gli occhi su un elemento che, oggettivamente, potrebbe essere uno dei migliori nei prossimi anni non solo in Italia ma anche in Europa. Un giocatore qualitativamente di un altro livello. Che la Juve farebbe bene a tenersi stretta.