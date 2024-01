Dalla Juventus alla Roma, una proposta clamorosa per quello che sarebbe un ritorno incredibile in Serie A. Ecco quello che sta succedendo

Di un suo ritorno in Serie A si è parlato e anche molto nel corso delle ultime settimane. Anche perché lui è tornato in Italia anche per le vacanze di Natale e quindi le voci in un certo momento sono diventate quasi incontrollate. E poi lui non ha mai nascosto la sua voglia di tornare nel calcio che conta, abbandonando l’America.

Parliamo ovviamente di Federico Bernardeschi, che è stato accostato alla Juventus, vista la fattibilità economica dell’operazione, anche con una certa insistenza nel corso dell’ultimo periodo. Ma secondo le informazioni riportate dal giornalista Attilio Malena, il giocatore potrebbe sì tornare in Italia, ma con la maglia della Roma.

Dalla Juventus alla Roma, offerto Bernardeschi

Il giocatore infatti sarebbe stato offerto ai giallorossi. Anche la squadra di Daniele De Rossi infatti è alla ricerca di un esterno offensivo e per questo sta cercando Ikoné della Fiorentina. Non sembra però un’operazione da chiudere velocemente, è stato solamente un primo approccio, e questo potrebbe anche lasciare aperto uno spiraglio per il passaggio appunto di Bernardeschi nella Capitale.

Bisogna capire le intenzioni giallorosse, però: la Roma in queste ultime sessioni di mercato ha cercato soprattutto profili giovani e gli investimenti li ha fatti verso questa direzione. Ma a costo quasi pari allo zero, potrebbe essere un’operazione che tenta.