La Juventus chiude un’altra operazione: visite mediche anticipate

Calciomercato Juventus, i bianconeri chiudono un’altra operazione di mercato. Le visite mediche anticipate rispetto alle ultime notizie

Altra operazione chiusa. Questa volta in uscita. La Juventus ormai ha deciso di cedere il giocatore e le visite mediche sono fissate. Ma a differenza di quanto uscito questa mattina le cose potrebbero anche essere anticipate.

A riportarlo è il Mundo Deportivo, e ovviamente parliamo di Moise Kean. Il centravanti, chiuso da Yildiz, esploso in questo ultimo scorcio di stagione, ha capito che per giocare deve lasciare la Juventus e ha deciso di accettare l’offerta dell’Atletico Madrid. Gli uomini di Simeone, in lotta anche per la Champions League, daranno appunto a Moise la possibilità di giocare nella massima competizione europea nelle prossime settimane. In programma agli ottavi di finale c’è il doppio confronto contro l’Inter di Inzaghi.

Kean all’Atletico, visite mediche anticipate

Tornando alla questione visite mediche, questa mattina come detto si è parlato di giovedì come possibile giorno. Ma secondo il quotidiano spagnolo Kean avrebbe intenzione di anticipare i tempi e volare tra stasera e domani verso la Spagna, per unirsi immediatamente a quelli che saranno i suoi nuovi compagni.

Non sta più nella pelle l’attaccante della Juventus, che ha capito di non aver spazio. A Madrid troverà Alvaro Morata, compagno di avventure in bianconero e sarà lui quello che sicuramente lo aiuterà a inserirsi nel gruppo del Cholo. Un addio di soli sei mesi, il futuro di Kean poi è già deciso.