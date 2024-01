La Juventus lo molla e innesca il domino: il bomber vola in Arabia

E’ tutto pronto per questo intreccio di mercato: via libera all’Arabia Saudita da parte del giocatore che innesca l’effetto domino che vede coinvolto anche la Juventus.

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: ecco le ultimissime riguardo il mercato in uscita dei bianconeri, a lavoro per piazzare alcuni giocatori e sistemare il bilancio. Cosa può succedere nelle prossime ore, con l’Arabia Saudita interessata al giocatore e che può innescare l’effetto domino che vede coinvolto anche il bomber bianconero.

Ci sono nuove voci riguardo il futuro dell’attaccante della Juventus, pronto a lasciare Torino nel corso della sessione invernale 2024. I bianconeri, dopo aver formalizzato l’acquisto di Tiago Djalò al Lille, sono a lavoro per cedere qualche esubero. Nella lista della dirigenza c’è anche l’attaccante, che ha dato la sua disponibilità nell’andare via in prestito secco. Una formula che ha convinto anche Giuntoli che è a lavoro per definire questa operazione.

Calciomercato Juve: addio a gennaio del bomber, si sblocca grazie all’Arabia

Arrivano dalla Spagna nuovi indizi che riguardano il futuro del giocatore della Juventus: la dirigenza è pronto a vendere il calciatore in una big. C’è l’Atletico Madrid sulle tracce di Moise Kean, l’affare si sblocca grazie alla cessione di Correa all’Al Ittihad.

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, ci sono dei contatti in corso tra alcuni dirigenti arabi e quelli dell’Atletico Madrid. Il direttore sportivo Berta è a lavoro per piazzare Correa. Una volta completata questa operazione, è pronto a chiudere per portare all’Atletico Madrid Moise Kean della Juventus che lascerà in prestito i bianconeri. La trattativa sarà definita in questo modo con la promessa di discutere l’eventuale acquisto del classe 2000, la prossima estate quando scatteranno nuove dinamiche di mercato. C’è un forte interesse, infatti, da parte delle società arabe anche per quanto riguarda Alvaro Morata. L’Atletico Madrid è in allerta per l’eventuale partenza del centravanti spagnolo per la prossima stagione. Bisognerà attendere ciò che potrà accadere la prossima estate. Per ora Morata resta concentrato sull’Atletico Madrid dove vuole chiudere la stagione ai massimi livelli per arrivare al top agli Europei del 2024. Naturalmente, l’Arabia Saudita (che gli offrirà un contratto milionario) è una prospettiva che può affascinare il giocatore. Nel caso in cui dovesse concludersi questo affare, l’Atletico avrebbe la possibilità di prendere a titolo definitivo dalla Juventus Moise Kean la prossima estate. Decisivo, però, sarà il periodo di ambientamento in Spagna del classe 2000 che è pronto trasferirsi in prestito nel club de LaLiga nel corso di questa sessione di mercato di gennaio 2024.