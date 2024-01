Rosso a Simeone, tifosi del Napoli choc: “Adesso tifiamo Juventus”

Arrivano le ultimissime notizie riguardo i tifosi del Napoli che non hanno apprezzato l’arbitraggio in Supercoppa contro l’Inter.

Nel mirino dei tifosi partenopei c’è il metro di giudizio dell’arbitro che ha espulso anche Giovanni Simeone. Ecco perché, sui social, numerosi i commenti da parte dei supporters azzurri che hanno criticato ferocemente l’Inter. Dopo l’errore in campionato, si è ripetuta la stessa scena in Arabia Saudita con un arbitraggio – contestano i tifosi del Napoli – a senso unico a favore dell’Inter. Ecco perché adesso tutti tifano per la Juventus.

Allegri è riuscito nell’impresa di mettere d’accordo i tifosi di Juve, Napoli e Milan. Tutti, adesso, sperano nel soprasso della Vecchia Signora in campionato. I bianconeri, oggi sono avanti e guidano la classifica di Serie A in attesa del recupero Inter Atalanta, hanno il supporto anche di altre tifoserie italiane che si augurano nel passo falso da parte dei nerazzurri.

Juventus: adesso i tifosi del Napoli sperano in Max Allegri

Un desiderio ammesso sui social dagli stessi tifosi del Napoli e del Milan che, attraverso il profilo X, con alcuni messaggi hanno espresso pieno supporto nella Juventus nel duello Scudetto con l’Inter.

Che sia di facciata oppure no, gli azzurri contestano all’Inter i favori arbitrali che hanno subito nell’ultimo periodo. Ritengono l’arbitraggio in Supercoppa, e in campionato, a senso unico con alcune decisione che sono state prese per “aiutare” l’Inter. Questo, in pratica, la sintesi dei tweet di alcuni tifosi che hanno iniziato a giocare su questa storia e a schierarsi verso la Juventus. Una storia incredibile e davvero bizzarra, pensando alle polemiche e agli sfottò degli ultimi adesso. Adesso, questa coalizione di tifosi di Napoli e Milan verso la Juventus e l’auspicio nel sorpasso definitivo all’Inter in campionato. Ad Allegri, dunque, il compito di ricompattare la squadra e tenerla pronta per questa seconda parte di stagione che regalerà, sicuramente, tante emozioni con il supporto dei tifosi che sarà determinante nella battaglia Scudetto tra Juventus ed Inter.