Scippano il regista alla Juventus: Giuntoli non crede ai suoi occhi

Un club inglese è pronto ad anticipare la Juventus per il giovane regista: beffa inaspettata per Giuntoli e Manna

La Juventus ha in mente un progetto di lunga durata con Cristiano Giuntoli che è arrivato in estate dopo aver trionfato in Italia col Napoli e dopo un lungo braccio di ferro con De Laurentiis.

Il club bianconero spera che il responsabile dell’area tecnica possa replicare a Torino ma per farlo servirà anche il giusto aiuto dal mercato. La tendenza di Giuntoli è quella di scovare nuovi talenti a prezzi favorevoli, in stile Kvaratskhelia. Allo stesso tempo, però, una squadra come la Juventus ha anche bisogno di profili esperti e pronti da subito ma la dirigenza bianconera sta cercando di creare il giusto mix. La lista di nomi è decisamente lunga ma molti di questi profili sono contesi da altri club, specialmente quelli inglesi.

Il Fulham è un club particolarmente chiacchierato in Italia nelle ultime ore, alla luce dell’interesse del Milan per uno dei suoi difensori, Tosin Adarabioyo, classe ’97 inglese di origini nigeriane. Il suo profilo piace molto alla dirigenza rossonera che sta cercando di trovare un’intesa con il Fulham. Il club inglese intanto sta anche cercando di rinforzare la propria rosa e uno dei nomi che avrebbe individuato, secondo Football transfer, è Charlie Patino, centrocampista classe 2003 dell’Arsenal, attualmente in prestito allo Swansea.

Juventus, anche il Fulham vuole Charlie Patino dell’Arsenal

Il giovane mediano sta offrendo prestazioni di grande livello in Championship. I Gunners non hanno intenzione di richiamare Patino, almeno non nell’immediato.

Il suo percorso di crescita richiede ancora tempo e il club londinese è convinto che in Serie B inglese potrà forgiarsi per tornare pronto per affrontare la Premier League. La stagione in prestito gli sta facendo bene, come dimostrano anche i suoi numeri: 3 gol e 4 assist in 22 presenze in campionato, oltre al gol realizzato in FA Cup. Charlie Patino era stato di recente accostato anche alla Juventus, su intuizione di Giuntoli che sembra avere un feeling particolare con i giovani talenti ancora sconosciuti. Il Fulham, però, ha già approcciato al giocatore, cercando un’apertura con l’Arsenal che al momento non ha in mente di cedere il giocatore, nel pieno di un percorso di crescita.