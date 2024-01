Fiato sospeso Rabiot: scelta fatta per Inter-Juve, non ci sono più dubbi

Fiato sospeso Rabiot, il centrocampista francese non vuole mancare per nessuna ragione al mondo alla sfida con i nerazzurri.

La prossima sfida è con l’Empoli, ma la mente di ogni tifoso bianconero non può che essere già allo scontro diretto con l’Inter del 4 febbraio. Una partita che potrebbe – meglio utilizzare il condizionale – decidere un’intera stagione, visto che bianconeri e nerazzurri stanno dando vita ad un’appassionante lotta per il tricolore.

Massimiliano Allegri e i suoi uomini però non devono farsi distrarre: la priorità assoluta ora è la gara con gli azzurri di Davide Nicola, tornati a vincere dopo l’esonero di Aurelio Andreazzoli e l’arrivo del tecnico che due stagioni fa riuscì a salvare in modo clamoroso la Salernitana. In casa Empoli serviva urgentemente una scossa e Nicola era evidentemente l’uomo giusto per darla. La Juventus sabato pomeriggio si troverà dunque di fronte una squadra con il morale di nuovo alle stelle e che farà di tutto per racimolare qualche punto e provare a staccarsi dal penultimo posto. I toscani, poi, giocheranno con la tranquillità di chi non ha niente da perdere, affrontando la capolista del campionato.

Fiato sospeso Rabiot, Agresti sicuro: “Ci sarà con l’Inter”

L’allenatore livornese contro l’Empoli dovrà fare di nuovo a meno di Adrien Rabiot, che deve ancora smaltire l’affaticamento al polpaccio. Un’assenza che si è avvertita eccome già a Lecce domenica scorsa, anche se fortunatamente la Juventus è riuscita a vincere lo stesso.

Allegri ha sperato fino all’ultimo di poter contare sul centrocampista francese, uno dei suoi pupilli, ma nelle ultime ore si è rassegnato. Rabiot resterà a riposo, non verrà rischiato con l’obiettivo di riaverlo a disposizione per la sera del 4 febbraio. L’ex Psg non vuole perdersi quella partita per nessuna ragione al mondo: arrivano conferme, in tal senso, anche da parte del giornalista Romeo Agresti, che durante la trasmissione Juventibus ha detto che la sua presenza contro l’Inter è – a meno di cataclismi – praticamente scontata.