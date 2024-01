Calciomercato Juventus, Bremer subito in Premier League: Sky sgancia la bomba

Cambia il futuro alla Juventus del difensore Bremer. Annuncio incredibile che sorprende i tifosi, ecco quale club s’è fiondato sul centrale brasiliano.

Nonostante il recente rinnovo di contratto, con scadenza a giugno 2028, il futuro di Bremer alla Juventus non è così sicuro. Le richieste da parte della Premier League non mancano. C’è un club, su tutti, che è pronto a fare follie per prendere il calciatore, punto fermo della retroguardia bianconera.

Arrivano con l’arduo compito di sostituire de Ligt, strappato alla concorrenza dell’Inter, Bremer in questi anni alla Juventus è cresciuto tantissimi, perfezionandosi nella posizione di difensore centrale. Adesso il suo futuro può essere lontano da Torino. Ecco tutti i dettagli riguardo l’interesse da parte del club inglese, che ha grande disponibilità economica nell’operare in sede di campagna trasferimenti. Ecco perché, nonostante il recente rinnovo fino al 2028, il brasiliano rischia di salutare in anticipo per andare in Inghilterra. Svelate le ultimissime notizie di mercato riguardo questa trattativa.

Calciomercato: Bremer via dalla Juventus? L’annuncio

Quale club è interessato al difensore della Juventus Bremer? C’è la rivelazione da parte del giornalista che ha detto la sua riguardo la situazione del brasiliano. C’è la possibilità di un addio anticipato del brasiliano che può salutare l’Italia e andare in Premier League.

“Il Manchester United è fortemente interessato a Gleison Bremer”, così il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso di un’intervista a Sky Sport UK. L’esperto di calciomercato ha svelato questo interessate retroscena di mercato legato al difensore centrale brasiliano. Arrivato nel 2022 in bianconero, Bremer ha catturato l’attenzione di numerosi top club europei che sono pronti a farci un pensierino nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Il rinnovo fino al 2028 con la Juventus, dà potere alla Vecchia Signora che può chiedere cifre importanti alle società interessate a Bremer. Di Marzio, in merito alla cessione del calciatore, aggiunge: “Non so se la Juventus lo venderà, però lo United lo segue da tanti mesi e proverà a fare una mossa in estate”. Resta, dunque, il dubbio legato al reale interesse da parte dei Red Devils che, in queste ultime stagioni, hanno dimostrato di avere una grande forza economica portando ad Old Trafford grandi campioni. Non è da escludere, dunque, una possibile trattativa tra gli inglesi e la Juventus con i dirigenti pronti a chiudere per portare al Manchester United Bremer. Ovviamente, i discorsi ad oggi sono ancora prematuri. L’obiettivo del bianconero, che ha da poco rinnovato il contratto, è quello di concludere al meglio la stagione alla Juventus.