De Zerbi piomba su Yildiz, offerta lampo: la risposta della Juventus

De Zerbi piomba su Yildiz, il gioiellino bianconero fa gola proprio a tutti: arrivano le prime proposte dalla Premier League.

No, la fame della Juventus non si è placata. Le vittorie di fila, dopo il 3-0 rifilato al Lecce al “Via del Mare” domenica scorsa, sono diventata sette. I bianconeri non hanno più smesso di vincere dal pareggio con il Genoa dello scorso dicembre. Per rintracciare invece l’ultima sconfitta bisogna tornare ad inizio campionato, quando una Juve pasticciona si fece sopraffare da uno spavaldo Sassuolo. Quella l’unica macchia in una stagione che potrebbe regalare ancora diverse soddisfazioni agli uomini di Massimiliano Allegri.

La Juventus dopo diverso tempo è tornata a guardare tutti dall’alto verso il basso. Sì, l’Inter ha una partita in meno per via degli impegni in Supercoppa Italiana ma il fatto di dover inseguire potrebbe aumentare il livello di pressione sulle spalle di Lautaro Martinez e compagni. Che sabato sera potrebbero ritrovarsi a -4 dalla Signora, in attesa di scendere in campo a Firenze nel posticipo domenicale. Per i bianconeri sarà fondamentale non sbagliare la gara con l’Empoli, squadra che appare rinvigorito dopo il cambio in panchina e l’avvicendamento tra Aurelio Andreazzoli e Davide Nicola.

De Zerbi piomba su Yildiz, il Brighton offre 22 milioni ma la Juve non vuole saperne

Contro gli azzurri, senza Federico Chiesa – ancora alle prese con problemi fisici – toccherà di nuovo a Kenan Yildiz guidare l’attacco insieme a Dusan Vlahovic.

Il giovane calciatore turco nelle ultime settimane è letteralmente esploso ed ha dimostrato di avere dei colpi da autentico predestinato. Allegri lo considera ormai un titolare nonostante non abbia neppure compiuto 18 anni. La Juve gongola, perché potrebbe aver trovato uno dei campioni del futuro. Nel frattempo dalla Premier League sono iniziati i primi sondaggi ma i bianconeri non vogliono saperne (per ora). “Per Yildiz Giuntoli ha rifiutato 22 milioni dal Brighton di Roberto De Zerbi”, ha detto a TMW Radio Massimo Brambati.