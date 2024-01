Il Milan copia la Juventus: il ripescaggio ribalta tutto

Il Milan copia la Juventus, i rossoneri avrebbero già manifestato il loro interesse alla Lega: i bianconeri hanno fatto scuola.

Sono bastati pochi anni, alla Juventus, per diventare un esempio. Sì, perché all’inizio tutti avevano accolto con un certo scetticismo la decisione del club bianconero di dar vita alla cosiddetta squadra B sul modello inglese e spagnolo. Non appena arrivò, ormai sei anni fa, il via libera dalla Figc, i dirigenti della Signora non se lo fecero ripetere due volte, gettandosi a capofitto in questa nuova avventura.

Oggi Massimiliano Allegri sta raccogliendo i frutti di quei semi piantati nel 2018, l’anno del debutto della Juventus Under-23 (all’epoca si chiamava ancora così), antenata dell’attuale Next Gen. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: i vari Fagioli e Soulé – tanto per citarne qualcuno – si sono fatti le ossa, come si suol dire, nella squadra che da quando è nata ha sempre militato in Serie C, prima nel girone A ed oggi in quello B. Un progetto che è diventato un vero e proprio fiore all’occhiello della società di via Druento, che anche per esigenze di bilancio i campioni punta a costruirseli in casa.

Il Milan copia la Juventus, anche i rossoneri avranno la squadra B

Da questa stagione anche un altro club di Serie A ha deciso di seguire le orme della Juve: si tratta dell’Atalanta, sempre all’avanguardia quando si tratta di giovani.

Dopo la Dea potrebbe toccare al Milan. Sì, sembra che pure i rossoneri si siano convinti a far nascere la squadra B, come ha svelato oggi pomeriggio il giornalista Sky Peppe Di Stefano. I rossoneri, che non hanno mai trascurato il settore giovanile – quest’anno ha lanciato in prima squadra i vari Simic, Zeroli, Traoré, Jimenez e Camarda – avrebbero già avuto dei contatti con la Lega C e si punta al “ripescaggio” in caso di mancata iscrizione di una società dell’attuale Serie C la prossima estate.