Affare Juventus-Fiorentina: prestito secco last minute

Occasione dalla Fiorentina per la Juventus: bianconeri in contatto per prendere il giocatore in prestito secco, ecco tutti i dettagli su questo affare last minute.

La Juventus guarda in casa Fiorentina per rinforzare la rosa di Max Allegri. La società sta valutando con estrema attenzione il mercato italiano per trovare il giocatore che possa andare a rimpolpare l’organico a disposizione del tecnico toscano. Nelle ultime ore è uscita fuori un’ipotesi clamorosa che vede protagonista il calciatore della viola. Fuori squadra, a sorpresa può finire alla Juventus con la società di patron Commisso pronta a cedere il centrocampista a titolo gratuito ai bianconeri con la formula del prestito secco.

Al netto delle smentite di rito, la Juventus continua ad essere vigile sul mercato. I bianconeri seguono con grande attenzioni le dinamiche “italiane” e sono pronti a sfruttare l’occasione per prendere qualche esubero. Nella lista, in queste ultime ore, c’è entrato prepotentemente il calciatore della Fiorentina che è in uscita dai viola. Può essere il rinforzo last minute per i bianconeri.

Calciomercato: colpo a sorpresa dalla Fiorentina, occasione Juve

Alla ricerca di un centrocampista per completare la rosa, alla fine la Juventus può decidere di prendere alla Fiorentina Barak. Il calciatore ceco può essere il rinforzo giusto per il centrocampo dei bianconeri, bravo negli inserimento è reduce da una stagione sottotono con la maglia viola.

Secondo le ultime notizie di mercato Juventus, riportate da calciomercato.com, dopo i contatti andati a vuoto con il Napoli adesso Barak è finito nel mirino di Cristiano Giuntoli che sta facendo un pensierino sul calciatore. Le parti sono a lavoro per capire i margini di questa trattativa, che può concludersi anche sulla base di un prestito secco senza diritto di riscatto. Dopo l’affare Arthur della scorsa estate, i rapporti tra le due società sono miglioratori dopo gli screzi per Vlahovic. Ecco perché Pradé e Giuntoli, alla fine, possono trovare la quadra per chiudere il trasferimento alla Juventus di Barak. Anche se la Juve non ha ancora sciolto le riserve riguardo questo acquisto. I prossimi giorni saranno decisivi con Allegri che farà una scelta definitiva riguardo questa opportunità di mercato.