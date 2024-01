Gioiello dall’Uruguay: blitz Juventus, è un pallino di Manna

Gioiellino dall’Uruguay: la Juventus guarda al futuro e ha mandato un’offerta al Liverpool di Montevideo. Un pallino di Manna. Sfida a Monaco e Benfica

La Juventus guarda al futuro, anche con una certa insistenza. Evidente che dentro il club bianconero qualcosa sia cambiato: c’è bisogno di facce nuove, fresche, di ragazzi che potrebbero anche esplodere nel corso dei prossimi anni e che potrebbero così garantire un futuro roseo. Un tipo alla Yildiz, diciamo, che anche per la gara di domani sera contro l’Empoli si candida per una maglia da titolare.

E non è una novità che Giuntoli, insieme a Manna, stiano guardando in questo momento proprio a dei profili del genere. E secondo le informazioni riportate da calciomercato.it la Juventus ha messo un altro giovane giocatore nel mirino. C’è da dire però che non tutte “le ciambelle escono col buco”, quindi sarebbe anche opportuno riuscire a fare una certa attenzione per non investire dei soldi e ritrovarsi con elementi che poi non riescono mai ad imporsi. Questo è un rischio, lo sappiamo, ma la Juve sembra volerlo correre.

Calciomercato Juventus, Manna vuole Luciano Rodriguez

Il nome è quello di Luciano Rodriguez, un pallino di Manna come detto, che la Juventus ha messo nel mirino cercando di battere anche la concorrenza di Benfica e Monaco.

Una prima offerta i bianconeri l’avrebbero recapitata: 8milioni di euro al Liverpool Montevideo che però non sembra volersi spostare dalla richiesta di 15milioni per il cartellino del proprio giocatore. Si tratta comunque, magari la Juventus potrebbe pure trovare l’incastro giusto per prendere questo elemento. Uno sguardo al futuro, come detto. Uno sguardo ai bianconeri dei prossimi anni.