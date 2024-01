Dalla Juventus alla Lazio, il rebus si infittisce: Sarri ha detto sì

Svolta di fine mercato per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico può riabbracciare un bianconero, ecco le ultimissime su questo affare last minute.

Dalla Juve alla Lazio, è già tutto deciso. Dopo l’approvazione di Maurizio Sarri, Claudio Lotito s’è messo a lavoro per formalizzare la trattativa di calciomercato. Può essere il colpo delle ultime ore di calciomercato, la società biancoceleste proverà a trovare l’intesa per arrivare al calciatore che ha manifestato il suo gradimento nell’andare del club della Capitale.

Adesso toccherà a Lotito accontentare Sarri, che ha dato la sua approvazione per questo colpo a sorpresa. Il tecnico, dopo averlo allenato alla Juventus, avrà l’occasione di averlo nuovamente a disposizione e sperimentarlo nella sua Lazio. Sono ore decisive per quanto riguarda questo affare di mercato che sta entrando nel vivo anche grazie al giocatore che sta spingendo per il suo ritorno in Italia. Dopo essersi proposto, nuovamente, alla Juventus, adesso il giocatore può finire alla Lazio, dal suo vecchio allenatore Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus: c’è il sì del giocatore, firma con la Lazio

Ci sono conferme riguardo la volontà di Lotito di portare alla Lazio Bernardeschi del Toronto. Il calciatore, che ha malinconia dell’Italia, è pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare nel campionato italiano.

Sfuma l’ipotesi Juventus per Federico Bernardeschi. Il calciatore, adesso, è sempre più vicino alla Lazio. A conferma di ciò, le ultimissime notizie di mercato riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, nelle scorse ore è arrivato il sì di Sarri per l’arrivo alla Lazio di Bernardeschi. Il tecnico, che ha già avuto modo di allenare il calciatore nella sua esperienza alla Juventus, è pronto a puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo della squadra biancoceleste. Il via libera per Bernardeschi alla Lazio, è arrivato anche a seguito dello stop per la trattativa riguardo l’acquisto di Cambiaghi. Il calciatore, in prestito all’Empoli da di proprietà dell’Atalanta, proseguirà la sua esperienza in Toscana tra le fila del club allenato da Davide Nicola. Ecco perché, la Lazio alla fine ha deciso di puntare tutto su Bernardeschi che s’era proposta anche alla Juventus. Duttile tatticamente, può trovare la sua collocazione tattica all’interno della squadra biancoceleste. Può agire su tutto il fronte offensivo, essere adattato con falso nueve e anche come mezzala offensiva. Si attende il via libera di Lotito, che dovrà trovare la quadra con il calciatore che ha chiesto alla Lazio un contratto da 3 milioni a stagione. Prima, però, deve trovare l’intesa per la rescissione con il Toronto. Sono ore decisive, dunque, per quanto riguarda questo colpo con Bernardeschi sempre più vicino alla Lazio.