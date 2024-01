Addio Juventus, futuro scelto: sarà in Ligue1

Ultimi giorni di calciomercato che si preannunciano incandescenti non soltanto per la Juventus ma per tutti i club di serie A.

Ormai manca davvero poco al gong finale della sessione invernale dei trasferimenti. Nessuno ha fatto dei grandissimi investimenti ma tutti sono andati a caccia di rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

C’è ancora tempo per portare a casa qualche volto nuovo per una Juventus che vuole continuare a inseguire il sogno di conquistare lo scudetto. La sfida all’Inter è stata lanciata, ma i nerazzurri rimangono comunque i grandi favoriti per la vittoria finale. In virtù di un organico che può contare su maggiori alternative rispetto a quello dei bianconeri. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha guardato comunque non soltanto agli acquisti di gennaio, ma soprattutto in vista degli anni che verranno, cercando di portare a Torino dei talenti che abbiano ancora importanti margini di crescita.

Juventus, Hojbjerg sfuma: può finire al Lione

Nel frattempo però c’è una squadra da rinforzare anche per questa seconda parte di stagione e proprio queste partite che si stanno giocando in questo periodo sembrano ricordare alla Juventus che la coperta è corta, specie in mezzo al campo dove non ci sono alternative dello stesso spessore di Rabiot. L’assenza del francese ieri si è fatta sentire, eccome.

Servirebbe insomma qualche nuova pedina, che del resto la società bianconera sta cercando da tempo, pur dovendo fare i conti con il bilancio. C’è ancora qualche giorno per chiudere le trattative, ma intanto alcuni obiettivi sono sfumati e altri potrebbero presto esserlo. Si è parlato molto nelle scorse settimane dell’interesse della Juventus nei confronti del centrocampista del Tottenham Pierre Hojbjerg, in cerca di una nuova squadra in questo semestre. Come scrive Footmercato il calciatore potrebbe continuare la sua carriera in Ligue1, visto che è stato richiesto dal Lione.