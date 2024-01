Blitz Allegri- Giuntoli, bomba Juventus: firma a prezzo stracciato

Ultimissime notizie Juventus. Arrivano degli aggiornamenti di mercato riguardo il futuro di Massimiliano Allegri.

C’è l’enigma, in casa Juve, relativo al rinnovo di contratto di Massimiliano Allegri. Il tecnico

Protagonista di un’ottima prima parte di stagione in bianconero, il tecnico è alle prese con la delicata questione relativa al rinnovo di contratto.

Il giornalista Ciro Venerato, esperto della Rai di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione La Domenica Sportiva, per fare il punto della situazione riguardo il futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco la decisione della società in merito al destino dell’allenatore, che ha il contratto che scadrà a giugno 2025.

“Allegri ha deciso: senza rinnovo non resterà alla Juventus. Ecco perché, senza il prolungamento, potrebbe salutare in anticipo i bianconeri. In settimana c’è stato un incontro interlocutorio tra il tecnico e Cristiano Giuntoli. Da parte della dirigenza c’è la disponibilità nel rinnovare il contratto di Allegri in scadenza a giugno 2025 ma a cifre diverse rispetto a quelle attuali con il tecnico che ad oggi guadagna 7 milioni netti a stagione più bonus. Ecco perché se vorrà rinnovare con la Juve dovrà ridursi il suo ingaggio”.