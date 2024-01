La Juventus ha chiuso un altro affare: c’è l’accordo, domani sarà a Torino

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno chiuso un altro affare. C’è l’accordo con il club e domani il calciatore è atteso a Torino

Fatta. Un altro colpo in prospettiva. Un altro colpo che la Juventus potrebbe vedere fiorire nei prossimi anni come diverse volte è successo proprio in queste stagione. Il giocatore domani sarà a Torino, svela goal.com, e inizialmente, vista la giovanissima età si unirà alla formazione Next Gen che sta disputando il campionato di Serie C.

Un’anticipazione che era stata data nei giorni scorsi e che adesso è realtà. Un difensore brasiliano – la Juve al momento ne ha tre in rosa, un segnale che si guarda con molto interesse a quel mercato – classe 2004 che i bianconeri hanno strappato al Palmeiras.

Calciomercato Juventus, ecco Pedro Felipe

Il nome è quello di Pedro Felipe, già anticipato come detto nei giorni scorsi, che sarà un nuovo giocatore della Juventus. Vent’anni, è un difensore che i bianconeri per ora hanno preso per la Next Gen che si deve salvare per non rischiare di scomparire (in Serie D non si può iscrivere, nel caso) e che poi, magari, potrebbe esplodere per diventare un elemento da aggregare in prima squadra insieme ai connazionali Bremer, Danilo e Alex Sandro (quest’ultimo ancora per un poco di mesi).

Come detto, e soprattutto come visto, la Juventus ormai ha deciso di utilizzare una strategia ben chiara per i suoi colpi di mercato, una strategia che vede soprattutto degli investimenti per cartellini di ragazzi giovani che non solo possono dare la possibilità in un futuro di essere perni della prima squadra, ma anche nel caso di essere inseriti in trattative che possono portare a dei colpi più importanti. Vedremo.