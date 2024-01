Nuovo centrocampista Juventus: sì al prestito, Giuntoli la chiude così

Nuovo centrocampista Juventus, i tifosi attendono con trepidazione il rinforzo per il centrocampo. E c’è una “soffiata”.

Si avvia alla conclusione una sessione di mercato che finora non ha riservato grossi colpi. I top club della Premier League stavolta non hanno fatto follie e neppure altrove si sono concretizzati trasferimenti importanti. In tanti hanno preferito rinviare ogni operazione alla prossima estate.

E la Serie A non sembra essere da meno: soltanto piccoli movimenti, che per adesso hanno riguardato squadre che galleggiano nella parte destra della classifica. Tra le big la più attiva è sicuramente il Napoli campione d’Italia, che sta facendo il possibile per rafforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri, considerando che il rischio di mancare la qualificazione alla Champions League è diventato assai concreto dopo una prima parte di stagione oltremodo deludente. La Juventus si è limitata a sistemare un reparto, quello difensivo, che più volte è stato in emergenza nei primi sei mesi di campionato. Dal Lille è arrivato il centrale portoghese Tiago Djalò, un giocatore che a giugno sarebbe andato in scadenza di contratto. Ma ora i tifosi bianconeri sognano un colpo a centrocampo.

Nuovo centrocampista Juventus, Moggi: “Arriverà dall’estero”

È sotto gli occhi di tutti che in mezzo la squadra di Massimiliano Allegri abbia bisogno di più qualità e Cristiano Giuntoli sta facendo di tutto per accontentare il tecnico.

Il responsabile dell’area tecnica bianconera in una delle ultime interviste ha detto che non verrà effettuata alcuna operazione in entrata e che il mercato invernale della Juventus termina con l’acquisto di Djalò. Secondo l’ex direttore generale Luciano Moggi, intervenuto oggi alla trasmissione Juventibus, le cose non starebbero proprio così. “Alla fine arriverà sicuramente in prestito un centrocampista – ha spiegato Moggi – Dal campionato italiano lo escluderei, da un campionato estero”.