Offerta rifiutata: la Juventus lo ha scartato, ribaltone sul gong

Offerta rifiutata, anche la Juventus lo ha scartato: potrebbe comunque dire addio nelle ultime ore di mercato. La situazione

Il suo nome è stato accostato con una certa insistenza anche alla Juventus, soprattutto a cavallo tra novembre e dicembre. A dire il vero, inoltre, sembrava anche una cosa fatta: ma poi nel momento in cui si sono aperte in maniera ufficiale le operazioni di mercato, le intenzioni bianconere o almeno quelle che sembravano non sono state supportate dai fatti.

Negli ultimi giorni ci ha fatto un tentativo anche il Lione – svela tuttomercatoweb – ma il giocatore non è convinto della destinazione tant’è che al momento l’avrebbe anche rifiutata. Quindi? Quindi per il momento rimane in Premier League, nel club che ne detiene il cartellino, ma non è detto che non possa partire proprio in queste ultime ore di mercato.

Offerta rifiutata, Hojbjerg non vuole andare al Lione

Il centrocampista danese del Tottenham Hojbjerg non vuole andare al Lione. Che dopo aver preso Matic aveva messo nel mirino anche un altro elemento per quel ruolo centrale in mezzo al campo. Ma in Francia il danese non ci vuole andare e come detto la sua permanenza in Premier è tutt’altro che scontata.

Magari la Juve potrebbe ripensarci di nuovo visto che a quanto pare proprio in queste ultime ore Giuntoli starebbe pensando a qualche colpo proprio in quel reparto dove Allegri ha evidenti difficoltà numeriche soprattutto. E Hojbjerg potrebbe essere semmai il colpo proprio sul gong, quello dell’ultim’ora. Vedremo.