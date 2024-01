Calciomercato Juventus, Allegri “manda via” Chiesa: il nuovo club sorprende tutti

Calciomercato Juventus, Allegri “manda via” Chiesa. La prossima stagione la formazione bianconera potrebbe non avere più l’attaccante azzurro.

Il pareggio interno contro l’Empoli sembra aver scatenato un’onda lunga di effetti collaterali negativi. Non soltanto i tifosi della Juventus sembrano aver riposto, definitivamente, il sogno tricolore, ma anche i progetti della società bianconera, per l’immediato futuro, appaiono, improvvisamente, più opachi e preoccupanti.

I giorni che precedono la grande sfida contro l’Inter, comunque importante, non stanno concedendo all’ambiente bianconero la necessaria tranquillità. Ritornano, infatti, a farsi sentire voci di mercato che riguardano un po’ tutti i campioni della Juventus.

Di punto in bianco tutti sono ora in discussione, gli stessi che fino alla vigilia della gara contro l’Empoli rappresentavano il presente ed il futuro della formazione di Allegri. Proprio il tecnico livornese, a causa delle scelte effettuate nella gara contro i toscani, è ritornato ad essere obiettivo di aspre critiche da parte di addetti ai lavori e tifosi bianconeri.

Proprio nei giorni che precedono la sfida con l’Inter, il futuro, o meno, di Allegri sulla panchina della Juventus torna ad essere un argomento di primaria importanza. Perché dalla decisione del tecnico ne deriveranno altre. A cascata. Una soprattutto.

Calciomercato Juventus, Allegri “manda via” Chiesa

La stagione in corso avrebbe dovuto rappresentare quella del pieno rilancio di Federico Chiesa. Dopo il grave infortunio di due anni fa e dopo quasi due intere stagioni in cui l’attaccante bianconero ha dovuto pagare dazio alla lenta ripresa, la stagione in corso era iniziata nella maniera migliore.

E si è visto subito un altro Chiesa che, però, quasi a scadenze temporali precise, si è dovuto fermare. Sempre brevi stop e quasi immediate ripartenze che però hanno costituito un problema per il giocatore e per la Juventus. In questo contesto si inseriscono le voci che parlano di un possibile divorzio a fine stagione tra il figlio d’arte e la Juventus.

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ha rilanciato un’indiscrezione su Federico Chiesa secondo la quale, nel caso di conferma sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri, l’attaccante azzurro potrebbe decidere di lasciare i bianconeri.

La Premier League lo segue da tempo e soprattutto il Manchester United sembra abbia già chiesto informazioni sull’attaccante. Al momento nessuna offerta ufficiale è arrivata alla Continassa, ma i Red Devils monitorano il numero sette bianconero.