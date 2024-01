Calciomercato Juventus, atterrato in città: visite mediche e firma

Calciomercato Juventus, il giocatore è atterrato in città e adesso le visite mediche. Ecco la formula dell’affare che lo ha portato in bianconero

Il nuovo difensore della Juventus è arrivato in città. Puntuale, come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri. Adesso è tempo di visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus inizialmente per i prossimi sei mesi.

Pedro Felipe è un nuovo giocatore bianconero. Il difensore classe 2004 arriva dal Palmeiras e come spiegato almeno inizialmente si aggregherà alla squadra che gioca in Serie C, la Next Gen. Poi nel caso potrebbe anche comparire agli ordini di Massimiliano Allegri, qualora confermasse quello che di buono si è visto nel corso della sua breve carriera fino al momento. Forte di testa, molto ben strutturato fisicamente, chi lo ha visto giocare lo paragona a Bremer. Dalle parti della Continassa sperano di aver fatto il colpo grosso.

Calciomercato Juventus, la formula dell’affare

Pedro Felipe arriva alla Juve con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se i bianconeri decidessero di confermare l’acquisto dovranno versare nelle casse dei brasiliani 2milioni di euro spiega Gianluca Di Marzio. Insomma, un colpo in prospettiva, uno dei tanti che Giuntoli ha deciso di piazzare in questa sessione di mercato.