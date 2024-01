Juventus, nel radar un gioiello italiano: anche Bayern e Ajax lo seguono

Un nuovo talento italiano nel radar della Juventus: anche Bayern Monaco e Ajax sulle sue tracce

Con l’abolizione del Decreto Crescita per i club italiani sarà difficile investire su giocatori stranieri.

Di conseguenza sarà fondamentale puntare con convinzione sui giovani italiani e dei settori giovanili. In questo senso la Juventus sta già studiando il terreno e oltre ai giovani che ha già in casa propria sta lavorando anche su altri nomi. La Vecchia Signora guarda sempre con particolare attenzione anche ai giovani italiani e in questo senso uno dei nomi nel radar del club bianconero è Guido Della Rovere, gioiello classe 2007 della Cremonese. Già nel giro della prima squadra, non ha ancora esordito in Serie B ma sta trascinando la squadra giovanile nel campionato Primavera. A soli 16 anni il trequartista ha collezionato 5 gol e 3 assist in 14 presenze di Primavera 2. Ha già esordito con la nazionale U16.

🚨 Non solo #Juventus su Guido Della Rovere, stellina classe 2007 già in prima squadra in B alla #Cremonese 🇩🇪🇳🇱 Su Della Rovere hanno preso concretamente informazioni anche #FCBayern in Germania e #Ajax in Olanda pic.twitter.com/RbcPWDT8Bs — Marco Conterio (@marcoconterio) January 29, 2024

Juventus, nel radar il 2007 Della Rovere: anche Bayern Monaco e Ajax prendono informazioni

Non ha ancora esperienze in campionati professionistici ma le sue qualità sono già ben visibili.

Trequartista di qualità, che vede la porta e che riesce ad essere anche rifinitore. Ha fantasia, è estroso, gioca bene tra le linee. Quasi un trequartista di quelli vecchio stampo. Come riportato dal giornalista Marco Conterio, su Della Rovere hanno già preso informazioni club del calibro di Bayern Monaco e Ajax ma la Juventus è vigile e non molla l’obiettivo.