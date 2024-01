Lady Rugani, allo spacco non c’è mai fine: Instagram in tilt

Lady Rugani ha trovato il tempo, tra un ciak e i preparativi del matrimonio, di stuzzicare i suoi follower: un look indimenticabile.

Aveva promesso che sarebbe accaduto presto ed è stata di parole. Dopo la sua prima apparizione al cinema, Michela Persico, in arte lady Rugani, è pronta a tornare sul set e a prendere parte ad un nuovo progetto. Sensibilmente diverso dal primo, sì, ma altrettanto importante.

La futura sposa del difensore bianconero avrà un ruolo nel lungometraggio Abyss Drug di Nicola Palmese. “Si tratta di riprese che vogliono segnare gli effetti devastanti delle droghe – aveva spiegato il regista – Si tratta anche in questo caso di tematica sociale, proprio per sensibilizzare i giovani”. Michela vestirà i panni di una dottoressa e sarà parte di un cast gigantesco che conta qualcosa come 350 attori. Tutti rigorosamente provenienti, per volere di Palmese, dalle varie regioni d’Italia. Un progetto importante, dunque, significativo, al quale la Persico è ben lieta di dare il proprio contributo.

Girerà mentre preparerà, con l’aiuto di una wedding planner specializzata in eventi luxury, il suo matrimonio da sogno con Daniele. La giornalista e il calciatore convoleranno a nozze nel prossimo mese di maggio e tutto, essendo Michela una “fanatica” dei dettagli, dovrà essere perfetto, nel loro giorno più bello.

Una gonna da urlo per lady Rugani: che schianto Michela

Perfetta lei lo è già, questo è poco ma sicuro, motivo per il quale sta già parecchio avanti, da questo punto di vista, con i preparativi.

E nei giorni scorsi, tanto per dimostrarcelo, ci ha regalato una nuova foto mozzafiato. Ha indossato un completo piuttosto sbarazzino, composto da crop-top a maniche lunghe, gonna lunga e stivaletti col tacco. Fin qui nulla di anormale, se non fosse stato per quello spacco astronomico e a prova di deboli di cuore.

Uno spacco talmente vertiginoso che non sembrava avere fine e che, manco a dirlo, ha fruttato alla splendida Michela un bel bottino in termini di like e di commenti. E di cuori spezzati, ma quello è sottinteso.