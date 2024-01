Sanremo 2024, Juventus nel cuore: i cantanti in gara che tifano per la “Vecchia Signora”

Sanremo 2024, un po’ di Juventus all’Ariston: ecco quali, tra gli artisti in gara, hanno il cuore bianconero.

Manca esattamente una settimana. 7 giorni soltanto e le luci torneranno ad illuminare il teatro dell’Ariston, sede decennale del mitico ed attesissimo Festival di Sanremo. Una settimana magica per il pubblico italiano, fortemente incoronato ad uno show tradizionale che ha sempre trovato il modo, però, di rinnovarsi.

Gli artisti in gara saranno complessivamente 27. I bookmaker danno per certa la vittoria di Annalisa, ma la verità è che i giochi sono aperti e che, come sempre del resto, nei giorni più caldi dell’anno potrebbe succedere qualunque cosa. Anche che un altro big insidi la cantautrice fino a toglierle lo scettro che, stando alle quote, le spetterebbe già di diritto adesso, ancor prima che si entri nel vivo della kermesse.

La sola cosa certa, ora come ora, è che ci sarà un po’ di Juventus anche sullo scenografico palco dell’Ariston. Quel palco che tante emozioni ha regalato a chi ha avuto l’onore di calcarlo e che tante ancora, di sicuro, ne regalerà da qui in avanti.

Un po’ di Juve a Sanremo 2024: chi sono i due big bianconeri

La Vecchia Signora, dicevamo, sarà egregiamente rappresentata, in questa 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Due dei big che si contenderanno il titolo sono tifosi sfegatati, infatti, della squadra di Massimiliano Allegri.

Il primo è Diodato, l’artista che ha vinto l’edizione più complicata di tutti i tempi: quella, cioè, del 2020, l’anno del Covid. Non ha mai nascosto la sua fede juventina e anzi, ne parla ogni volta che se ne presenta l’occasione. Motivo in più per fare il tifo per lui e per sostenerlo durante la kermesse che avrà inizio il prossimo 6 febbraio.

Il secondo è Fred De Palma, che secondo il giudizio dei bookmaker è ultimo nella lista dei favoriti per la vittoria di Sanremo 2024. Il rapper, come Diodato, è bianconero fino al midollo, proprio come la sua ex, Valentina Fradegrada, un tempo moglie di Kevin Boateng.