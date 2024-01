Tanga e curve, che tsunami Georgina: un paesaggio mozzafiato

Georgina Rodriguez, poco importa che il compleanno sia il suo. Lady Ronaldo è così generosa che il regalo lo ha fatto lei ai fan.

Non ha voluto un party scatenato. E neanche una sontuosa cena a più portate in compagnia delle persone a lei care. Georgina Rodriguez ha deciso di festeggiare i suoi 30 anni in maniera per nulla convenzionale. Come si confà a una star che sia degna di questo nome, d’altronde.

La dolce metà di CR7 è volata alla volta dell’atollo di Raa, sull’isola di Muravandhoo, nel nord delle Maldive. È partita insieme al resto della famiglia, Ronaldo incluso, ma il calciatore è poi rientrato in Arabia per i suoi impegni calcistici. Ha lasciato il resto della ciurma, però, in ottime mani. In uno dei resort, cioè, più esclusivi al mondo. Nonché uno fra i più costosi in assoluto, naturalmente, non avendo lui bisogno di badare a spese o di far quadrare i conti.

Georgina e i bambini stanno soggiornando al Joali Maldives, un’oasi incontaminata che ospita 73 ville, tra case sulla spiaggia e bungalow overwater. La struttura dispone anche di una spa perfettamente integrata nella natura tropicale, un centro fitness in cui lady Ronaldo potrà continuare a tenersi in forma, 4 ristoranti di cucina fusion creativa e spiagge di sabbia candida ed impalpabile. Di qualunque cosa la Rodriguez possa avere bisogno, insomma, certamente la troverà, in questo paradiso terrestre.

Il lato B di Georgina Rodriguez scatena il panico

Tra un lusso e l’altro, ha trovato addirittura il tempo di “coccolare” un po’ i suoi follower, la splendida compagna del calciatore più famoso al mondo.

In queste ore ha pubblicato infatti parecchie foto. Talvolta ha inquadrato il paesaggio tropicale tipico delle Maldive, mentre a volte si è scattata dei selfie da custodire nel suo album dei ricordi. E poi, qualcuno ha ben pensato di immortalarla con indosso i bikini di cui sta facendo sfoggio in questi giorni di festa.

Una foto, in particolar modo, ha attirato la nostra attenzione. Georgina indossa un costume con uno slip a tanga e il suo lato B è sfacciatamente in primo piano. Il compleanno era suo, sì, ma il regalo, alla fine, lo ha fatto lei ai follower e non viceversa.