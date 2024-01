Esclusione dal campionato UFFICIALE: si svincolano tutti

By

Si chiude il mese di gennaio ma c’è ancora qualche ora di tempo per chiudere gli affari di calciomercato per i club di serie A.

Sono state settimane molto intense per tutte le società, che in questa finestra hanno cercato di puntellare i loro organici per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali. Senza fare investimenti importanti, rimandandoli alla prossima estate quando si potrà operare a bocce ferme.

Una volta che saranno chiuse le trattative, la testa di tutti si concentrerà esclusivamente sulle vicende di campo. E il prossimo weekend sarà molto importante, visto che in calendario c’è la sfida tra la Juventus e l’Inter che promette davvero scintille. Milioni di tifosi, anche non delle due squadre, si incolleranno al teleschermo per vedere questa partita.

Biancorosse Piacenza alla quarta rinuncia, escluse dal torneo di Eccellenza

Non bisogna però dimenticare che il calcio non è fatto solo di professionisti, ma anche di tanti appassionati e appassionate che con sudore e fatica cercano di divertirsi, emulando le gesta di campioni più famose. In campo femminile c’è stata una crescita esponenziale nel corso degli ultimi anni, ma non mancano i problemi.

Sportpiacenza.it racconta ad esempio quanto è accaduto alle Biancorosse Piacenza, formazione che milita, anzi militava, nel campionato di Eccellenza. Si usa il passato perché questa squadra è stata esclusa dal torneo in seguito alla quarta rinuncia avvenuta. Decisamente una brutta pagina per questa società e per tutte queste ragazze che adesso sono di fatto svincolate. La loro esperienza piacentina si è chiusa, adesso possono trovare un’altra squadra entro il 30 marzo dalla quale ricominciare.