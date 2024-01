Esonerano Inzaghi prima del week end: l’hanno messo nero su bianco

Aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro dell’allenatore. C’è l’annuncio sull’esonero, ecco cosa sta succedendo.

Ribaltone sulla panchina del club di Serie A. Inzaghi esonerato prima del weekend, ecco le ultimissime notizie su questa decisione della società che ha già messo nel mirino un sostituto.

Inzaghi esonerato: chi sarà il prossimo allenatore

La quota dell’esonero dell’allenatore della Salernitana Inzaghi è di 1,30. Un valore relativamente basso che potrebbe portare all’addio del tecnico, che è reduce da alcuni risultati negativi. La società, in casa di nuovo passo falso, può prendere in considerazione l’idea di mandare via l’ex attaccante.

Con l’esonero di Pippo Inzaghi, la Salernitana avrà la possibilità di puntare su un altro allenatore. Sullo sfondo c’è la possibilità di richiamare in panchina Paulo Sousa, esonerato proprio per far spazio all’ex campione del Mondo del 2006. L’altra via è ingaggiare un terzo allenatore, con le ipotesi Ballardini o Semplici.