Incrocio Juventus-Inter da brividi: salta tutto

Calciomercato, uno inseguito dalla Juve, uno dall’Inter, Il mercato sta vivendo le sue ultime incandescenti giornate con gli ultimi affari.

Il mercato è ai titoli di coda ma forse, proprio per questo, si attendono gli ultimi scoppiettanti colpi. Un mercato che sembra sempre viaggiare a più velocità. Alta in alcuni campionati, decisamente più bassa in altri.

Il mercato italiano si conferma come uno dei più problematici, e meno entusiasmanti. I conti decisamente in rosso di quasi tutti i top club rappresentano una zavorra insostenibile che impedisce, di fatto, al calcio italiano di essere competitivo con i campionati più ‘ricchi’.

I club italiani, ogniqualvolta cercano di mettere fuori la testa dai confini nazionali, incamerano soltanto delusioni poiché non possono spingersi oltre determinati limiti. Una spiacevole sensazione provata recentemente sia dalla Juventus che dall’Inter.

Calciomercato di Juventus ed Inter

Juventus ed Inter, nonostante le comuni difficoltà economiche, in ambito nazionale possono raggiungere alcuni degli obiettivi prefissati. Ma quando la Juventus, l’Inter e, in generale, il calcio italiano si confronta con i club della Premier League, l’impresa diventa improba.

Bianconeri e nerazzurri, nelle scorse settimane, hanno messo nel mirino due giocatori del campionato più ricco del mondo. La Juventus, alla ricerca del centrocampista da assicurare ad Allegri, ha individuato nel nazionale inglese del Manchester City, Kalvin Phillips, un possibile obiettivo.

L’Inter, dal canto suo, non soddisfatta di Alexis Sanchez e Marco Arnautovic, ha messo nel mirino l’attaccante albanese del Chelsea, Armando Broja, che nel club londinese non riesce a trovare il giusto spazio.

La discesa in campo del West Ham ha spazzato via i sogni di Juventus ed Inter. Come ci informa calcionow.it il West Ham può arrivare ad acquisire le prestazioni di entrambi i giocatori.

Il centrocampista inglese di Pep Guardiola può arrivare attraverso la formula del prestito senza diritto di riscatto, in attesa poi di definire eventualmente l’operazione con il Manchester City la prossima estate.

Per quanto attiene, invece, l’attaccante albanese, il West Ham è in grado di accontentare le elevate richieste del Chelsea per il suo attaccante: 50 milioni di euro. Cifra ‘impossibile’ da investire per l’Inter.

Pertanto Kalvin Phillips ed Armando Broja non saranno protagonisti della nostra Serie A. Troppo impari la sfida con i club della Premier League.